Funsport-Jubiläum in St. Johann mit viel Prominenz

„Natürlich haben wir auch in diesem Jahr wieder einige neue Schikanen und Stunts eingebaut, damit auch die Zuschauer auf ihre Kosten kommen“, verspricht Organisator Erwin Schwarz. Auch können sich die Rennläufer und Zuseher in diesem Jahr erstmals über eine moderne Zeitnehmung, die die Zuschauer auf den Tribünen über die aktuellen Zwischenstände informiert, und eine Videowall im Zielbereich freuen. Hier wird das gesamte Rennen ab 16:30 Uhr live übertragen. Wie auch in den letzten Jahren sorgt das Red Bull Eventcar mit coolen Sounds für die entsprechende Stimmung während des Rennens und eine Tombola lockt mit attraktiven Preisen. Und da es in diesem Jahr ja etwas zu feiern gibt, startet im Anschluss an die Siegerehrung in der alpin.arena.alpendorf die Ö3 Disco mit DJ David Gstraunthaler. Beginn: 20:00 Uhr, Eintritt frei.