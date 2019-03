Junge Deutsche auf Ferieninsel Usedom erstochen

In ihrer Wohnung auf der deutschen Ferieninsel Usedom ist eine 18-jährige Deutsche tot aufgefunden worden. Einer Freundin soll die junge Frau vor ihrem gewaltsamen Tod gesagt haben, dass sie schwanger sei. In dem sonst so beschaulichen 4000-Einwohner-Ort herrscht Entsetzen über die Bluttat. 60 Beamte arbeiten laut einer Polizeisprecherin an dem Fall.