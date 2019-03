„Freiheitsberaubung“: Kein Prozess gegen Salvini

Italiens Innenminister Matteo Salvini bleibt ein Prozess wegen Freiheitsberaubung von 177 Migranten an Bord des Küstenwachenschiffs Diciotti erspart. Der Senat in Rom stimmte am Mittwoch gegen die Aufhebung der Immunität des Lega-Politikers, was Voraussetzung für eine Anklage gewesen wäre.