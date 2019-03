Tobacco Road Blueser jammten mit einem Jazzer

Diesmal war es der Bostoner Jazzpianist und Lehrer am Konservatorium, Rob Bargad. Und er setzte die Latte hoch. Diwald: „Bluesmusiker kennen Jazz-Akkorde ja meist nur vom Hörensagen. Wir arbeiteten aber sehr hart dran, um das nicht erkennen zu lassen.“ Und die Band darf auf ihre Performance bei „Love Is, Where You Find It“ und „Let Me Know“ stolz sein. Den Video-Schnitt für YouTube macnte wieder Gerdi Obersteiner.