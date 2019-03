Evergreen Peter Kraus feierte 80er in Graz

Weingarten statt Schafherden

Er macht’s aus vollem Herzen, höchst professionell und er bleibt immer authentisch. Man nimmt ihm alles ab, nur nicht sein Alter. Sogar dass seine fünfte Abschiedstournee im Herbst seine letzte sein soll, klingt mittlerweile sehr, sehr wahrscheinlich. „Dann hab’ ich endlich Zeit für meinen Bauernhof in der Steiermark, zum Malen und für meine Frau.“ Seit fünf Jahren residiert das Paar immer öfter auf einem Bauernhof in Gamlitz, pendelt von dort zum Zweitwohnsitz am Luganersee in der Schweiz. Die rund 700 Kilometer absolviert Kraus am liebsten im Auto. In einem alten Auto hat der Oldtimer-Freak und vielfache Rallye-Teilnehmer auch den Weg in die Steiermark gefunden: „Nach der Südsteiermark-Classic haben wir uns zum Kauf dieser Bleibe entschlossen.“ Die Schafe wurden umgesiedelt, Weinreben kultiviert. Mit Unterstützung von Manfred Tement serviert er längst seine eigenen Tröpferl, natürlich auch am Mittwoch.