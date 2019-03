Ein Verletzter bei Messerstecherei in Wettlokal

Zu einem blutigen Streit kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr in einem Wettlokal in Braunau am Inn: Ein 35-jähriger Türke geriet mit einem Kontrahenten (38) in Streit und verletzte ihn mit einem Messer. Das verletzte Opfer kam ins Krankenhaus, der Täter wurde verhaftet. Die genauen Hintergründe der Bluttat müssen erst ermittelt werden.