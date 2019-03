Leitspital: Weiter harte Fronten, hitzige Debatten

Landesrat stellte sich den Ausseer Bürgern

Dass sich die Gemütslage im Bezirk vor der Volksbefragung am 7. April weiter zuspitzt, zeigte sich am Abend in Bad Aussee, wo bei einer Bürgerversammlung im Kur- und Congresshaus nicht nur das Leitspital diskutiert wurde, sondern auch das weitere Schicksal des jetzigen Ausseer Krankenhauses, das ein Gesundheitszentrum werden soll.