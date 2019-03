„Stranger Things“ machen Lust auf den Sommer!

Der Sommer kann kommen: Fans der Kult-Serie „Stranger Things“ haben am Mittwoch einen Leckerbissen präsentiert bekommen - in Form eines neuen Trailers, der einen unheimlichen Vorgeschmack auf die neuen Folgen liefert und wieder jede Menge 80er-Jahre-Feeling abstrahlt. Ein richtiges Wiedersehen mit Will, Lucas, Mike, Dustin und Elf gibt es dann im Juli.