Fix: Gottschalk kehrt mit „Wetten, dass..?“ zurück

TV-Moderator Thomas Gottschalk wird anlässlich seines 70. Geburtstags im kommenden Jahr noch einmal eine Ausgabe von „Wetten, dass..?“ moderieren. Es werde eine einmalige Geschichte, sagte ein Sprecher des Senders ZDF am Mittwoch. Der Name der Sendung und ein genaues Datum stünden noch nicht fest. Gottschalk feiert seinen 70er am 18. Mai 2020.