Einbrecher gerieten auf Flucht in Radarkontrolle

Die Polizei ist einer Rumänenbande dicht auf den Fersen, die zwei Einbrüche in Slowenien und weitere zwei weitere auf steirischer Seite (in Stainz und 36 Kilometer südöstlich in Wolfsberg/Schwarzautal) verübt hatte. Ein Bewohner und ein Polizist, der Radarmessungen durchführte, hatten sich das Kennzeichen notiert.