„Das darf in Österreich nicht sein“

Salzburgs Skiboss Bartl Gensbichler hat nur einen Ausdruck dafür, dass zum Auftakt der Ski-Staatsmeisterschaft in Saalbach heute, Donnerstag, in der Abfahrt nur 17 Damen (!) ab 9 Uhr an den Start gehen: „Traurig.“ Zum Vergleich: In der Schweiz sind es zu gleicher Zeit immerhin 45 Damen. Im Pinzgau sind mit Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler aber zumindest drei heimische Aushängeschilder dabei. Abfahrts-Weltcupsiegerin Nici Schmidhofer ist indes bei der Speedski-WM in Vars (Fra) engagiert. Während bei den Herren, die am „Zwölferkogel“ 150 Höhenmeter weiter oben starten, Titelverteidiger Hannes Reichelt, WM-Held Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer zumindest in der Abfahrt fehlen. „Schade, weil den Jungen die Chance auf gute FIS-Punkte verwehrt wird“, ärgert sich Gensbichler. Dafür startet Slalom-Vizeweltmeister Michael Matt – der 25-Jährige hat wohl die Kombination im Hinterkopf.