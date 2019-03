Brexit-Verschiebung auf Juni? Chaos befürchtet

Neun Tage vor dem geplanten Austrittstermin hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch bei der EU einen Antrag auf Brexit-Aufschub bis 30. Juni eingebracht. In einer turbulenten Unterhaus-Sitzung sagte May, sie sei nicht bereit, den Austritt über diesen Tag hinaus zu verschieben. Die EU-Kommission plädierte jedoch dafür, nur einer Verlängerung bis zum Start der Europawahl am 23. Mai oder bis Ende des Jahres zuzustimmen. „Sollte Großbritannien zum Start der Europawahl noch Mitglied sein, muss es auch an der Wahl teilnehmen“, hieß es seitens der EU-Kommission. Politologen befürchten dadurch ein Fristen- und Organisationschaos, May lehnte zuletzt eine Teilnahme an der EU-Wahl strikt ab. Am Donnerstag soll auf einem EU-Gipfel in Brüssel über die weitere Vorgehensweise beraten werden. Einer Brexit-Verschiebung müssten alle anderen 27 Mitgliedstaaten zustimmen.