Porsche zahlt jedem Mitarbeiter 9700 Euro Prämie

Beim deutschen Sport- und Geländewagenbauer Porsche dürfen sich die rund 25.000 Mitarbeiter nach jüngsten Rekordwerten der Bilanz über einen hohen Bonus freuen. Jeder Beschäftigte in Deutschland bekomme 9700 Euro als Sonderzahlung - 9000 Bonus so und 700 als Beitrag zur Altersvorsorge, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.