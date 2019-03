Siegloser Polen-„Prinz“ Brzeczek steht unter Druck

Von 1995 bis 2007 kickte er für den LASK, Sturm, Kärnten und vor allem sechs Jahre in Innsbruck, in der Bundesliga. Morgen kehrt der „polnische Prinz“, so heißt er seit er 1992 Olympia-Silber gewann, als „Feldherr“ eines Star-Ensembles zurück. Der Marktwert der „Bialo-Czerwoni“ beträgt 332 Millionen Euro, die Erwartungshaltung ist hoch, aber der Druck jetzt auch. Denn in der noch kurzen Ära von Brzeczek, der nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2018 das Team übernahm, gab es noch keinen Sieg: sechs Spiele, drei Unentschieden, drei Pleiten, 5:8 Tore.