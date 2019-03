Bei Linzer bissen nicht nur die Investoren an

“Müssen jetzt Tag und Nacht arbeiten“

Zudem bieten Merkur und Billa nun fünf Simply-Bread-Mischungen an - die Varianten Bauernbrot, Weißbrot, Proteinbrot, Bio Lebensfreude und Vollkorn-Karotte. Nicht nur die Investoren bissen an, auch die Österreicher bekamen Gusto auf die Produkte der Linzer. „Wir müssen jetzt Tag und Nacht arbeiten, um die Bestellungen abzuarbeiten“, erzählt der Servicetechniker, der sich Urlaub nahm, um den Ansturm mit seinem vierköpfigen Team zu bewältigen. Leer gingen in der Show die Viita-Watches-Gründer aus Traun aus.