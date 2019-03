Rezept der Woche: Schweinsmedaillons mit Birne

Zubereitung: Den Lungenbraten in 4 cm dicke Medaillons schneiden und diese mit Salz und Pfeffer würzen. Danach im Butterschmalz rundherum anbraten und ca. 10 Minuten bei 160 Grad im Rohr zart rosa ziehen lassen. Karfiol in kleine Röschen teilen und in Olivenöl und Butter braun rösten und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Birnen halbieren und mit einem aufgeschäumten Esslöffel Butter mit Zucker karamellisieren lassen. Das Fleisch aus dem Rohr nehmen und einigen Minuten rasten lassen. Die restliche Butter aufschäumen und die Medaillons darin nachbraten. Zuletzt den Schnaps zugießen und entzünden. Wenn das Feuer erloschen ist, das Fleisch mit dem Karfiol und den Birnen anrichten.