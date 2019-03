Drogenprozess im Umfeld des Mordfalls Irene P.

Dafür musste mit einem 21-jährigen türkischstämmigen Pinzgauer der Ex-Freund des Mordopfers als Drittangeklagter vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Bettina Maxones-Kurkowski Platz nehmen: „Er hat die tragischsten Begleitumstände“, sagte sein Verteidiger Christoph Mandl. Die beiden hätten sich erst wenige Tage vor dem Mord am 20. Oktober 2018 in Zell am See-Einöd getrennt: „Er ist dadurch schon bestraft.“