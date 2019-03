ÖFB-Star Alaba mit Kritik am Bayern-Nachwuchs

David Alaba hat im Hinblick auf die EM-Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel Entwarnung gegeben. Der Bayern-Profi meldete sich am Dienstag fit. Für Aufsehen sorgte der 26-Jährige nun mit einer Kritik am Bayern-Nachwuchs. (Oben im Video sehen Sie, was er zum EM-Quali-Auftakt zu sagen hat!)