Pflanzen wir einen neuen Regenwald!

Aufruf zu guter Ökotat

Um dieses faszinierende Naturschutzvorhaben - in seiner Art eines der größten Regenwaldschutz-Projekte der Welt - verwirklichen zu können, hoffen die Idealisten Schnitzler und Weissenhofer auf die Hilfe der großen Familie der „Krone“-Leser. Ambitioniertes Traumziel: 10.000 regional-typische Bäumchen von 100 verschiedenen Arten in die noch staubtrockene, vom Vieh kahl gefressene Finca El Dorado zu stecken. In Summe soll auf einer Fläche von 20.000 Hektar alles wieder erblühen. Sollte die gute Ökotat gelingen, könnten die „Krone“-Leser der Erdatmosphäre jährlich 100.000 Kilogramm CO2 entziehen.