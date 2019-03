Grabner: „Ich muss für die WM leider absagen“

Hat sich St. Louis-Crack Sammy Blais, der dir den Stockschlag zugefügt hat, bei Dir entschuldigt.

Er hatte mir gleich am nächsten Tag geschrieben. Es war ja auch keine Absicht, am Video klar zu sehen, dass da sehr viel Pech mit im Spiel war. Wie mein Kopf gedreht war, in welchem Winkel der Schläger auf mich zukam. Dass der Schläger genau unter dem Visier in mein Auge geriet, ohne das Visier zu berühren: Ich weiß bis heute nicht, wie das möglich war. Das passiert wahrscheinlich in einem von 1000 Fällen.