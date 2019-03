Strafmaß erhöht: Lebenslang für Radovan Karadzic

Der frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic muss lebenslang hinter Gitter. Das zuständige internationale Gericht MICT in Den Haag verschärfte am Mittwoch in seinem rechtskräftigen Urteil nochmals das Strafmaß. In erster Instanz war Karadzic im April 2016 unter anderem wegen Völkermords zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Das nunmehrige Urteil ist endgültig.