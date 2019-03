30 weitere IS-Terroristen aus Österreich in Syrien

Der türkisch-österreichische Doppelstaatsbürger Azad G. hat in den vergangenen Wochen für viel Wirbel in der Innenpolitik gesorgt. Seit dem Auftauchen eines Videos aus dem Kriegsgebiet im Osten Syriens, in dem der 27-jährige von kurdischen Einheiten festgenommene IS-Kämpfer sich reumütig zeigt und die Hoffnung äußert, dass er nun menschlich behandelt wird, sind mehr und mehr brisante Informationen über seine terroristische Karriere und sogar über einen „Fronturlaub“ in Wien bekannt geworden. Azad G. ist aber bei Weitem kein Einzelfall. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und das Innenministerium haben Informationen über 30 weitere Fälle von mutmaßlichen IS-Anhängern mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die in Kriegsgebieten sind.