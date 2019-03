Feuerteufel schlägt erneut zu

Lautes Knistern riss in der Nacht auf Dienstag eine Anrainerin in der Feldstraße in Ebenfurth aus dem Schlaf. Die Ursache war rasch ausgemacht: Die Hecke ihres Gartens stand in Flammen. Mit dem Gartenschlauch konnten die Frau und ihr Ehemann ein Übergreifen des Brandes auf die nahe Gerätehütte verhindern. Die örtliche Feuerwehr hatte die brennenden Sträucher dann rasch abgelöscht. Die Einsatzadresse ist Kommandant Christian Horn und seinen Kameraden wohlbekannt. Erst am 9. Februar hatten sie zu dem selben Grundstück ausrücken müssen, weil ebenfalls gezündelt worden war. Seit April des vergangenen Jahres schlägt ein unbekannter Feuerteufel immer wieder in dem Grätzel um Feld- und Alleestraße zu. Im November steckte der Brandstifter eine Müllinsel an.