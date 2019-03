Mobbing durch Lehrer: „Ein paar Dutzend Fälle“

„Liegt Dummheit in eurer Familie?“

Mit Aussagen wie „Liegt Dummheit in eurer Familie?“ soll eine Lehrerin an einer AHS im Wiener Bezirk Währing ihre Schüler über Jahre erniedrigt haben. Eltern brachten Beschwerde ein, die Volksanwaltschaft prüft nun den Fall. Der Pädagogin wird auch Willkür in der Benotung vorgeworfen.