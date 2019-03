Asylverfahren verschleppt, jetzt Mordanklage!

„Du zerstörst mein Leben“

Als die 50-Jährige - sie stammt ebenfalls aus dem Irak - dem Verdächtigen einmal mehr vorwarf, ihr Leben zu zerstören, griff er zum Küchenmesser und stach damit wuchtig auf das Opfer ein. Laut Obduktion erlitt es insgesamt vier tiefe Stichwunden an Hals und Brust, überdies acht Schnitt- sowie Stichverletzungen am Bauch und an der Flanke. Die 50-Jährige sollte schlussendlich an ihrem eigenen Blut ersticken. Zwar kam es zur Tat bei geöffneter Wohnungstür, Zeugen hörten den Streit und Angriff, doch die alarmierten Rettungskräfte sollten zu spät am Tatort auftauchen - die Frau war nicht mehr zu retten. Nun wurde seitens der Staatsanwaltschaft Wien Mordanklage gegen den Beschuldigten erhoben.