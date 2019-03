„Head Full of Honey“: Erfolgsfilm reloaded

Dass Till Schweiger selbst die US-Version seiner Tragikomödie „Honig im Kopf“ drehte, kann man verstehen: Die Story liegt ihm am Herzen. Statt Dieter Hallervorden spielt nun Nick Nolte den verwirrten Großvater, an dessen Seite gar die eigene Tochter Sophia Lane Nolte in der Rolle der elfjährigen Matilda, die ihren Opa an den Ort glücklicher Tage bringt: nach Venedig!