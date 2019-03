Mugiraneza: Rassismusstreit war „Missverständnis“

„Ausgangspunkt unseres Konflikts waren zwei Aussagen von Helene, die sie in der Probe zu mir gesagt hat. Einerseits sollte ich beim Samba den ,Monkey move‘ machen, und auf Nachfrage wäre das genau das, was die Leute denken, wenn sie mich sehen“, sagt Mugiraneza. „Ich habe das auf meine Hautfarbe bezogen und war einfach sehr gekränkt. Vor allem auch, weil ich Helene so nicht kenne.“