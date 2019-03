May: „Habe Brexit-Aufschub bis 30. Juni beantragt“

In den vergangenen Stunden hatte es sich abgezeichnet, jetzt ist es bestätigt: Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der EU einen Brexit-Aufschub beantragt. Das erklärte sie Mittwochmittag im Unterhaus in London. May habe EU-Ratspräsident Donald Tusk in einem Brief darüber informiert, dass das Vereinigte Königreich eine Verlängerung der Frist nach Artikel 50 des EU-Vertrages bis zum 30. Juni anstrebe. Die Frist läuft eigentlich am 29. März ab. May habe nicht die Absicht, den Brexit darüber hinaus noch einmal zu verschieben. Die EU-Kommission zeigt sich darüber skeptisch und plädiert für eine Verlängerung bis Mai oder deutlich über den Juni hinaus. Dann sei jedoch eine Teilnahme der Briten an der EU-Wahl Ende Mai Grundbedingung.