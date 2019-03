5:1-Sieg über Rumänien für U17-Team in EM-Quali

Österreichs U17-Nationalteam ist am Mittwoch in Antalya mit einem souveränen 5:1-(3:0)-Sieg über Rumänien in die Eliterunde der EM-Qualifikation gestartet. Simon Nelson (16.), Deniz Pehlivan (22., 39.) und Benjamin Böckle (73., 91.) trafen für das Team von Manfred Zsak. Der Ehrentreffer der Rumänen resultierte aus einem späten Eigentor von Paul-Friedrich Koller (92.).