Salzburg verlängert mit Super-Talent Szoboszlai

Am Wochenende traf Szoboszlai bei Salzburgs 2:0-Sieg in Innsbruck erstmals in der Bundesliga. Zuvor wusste er im Europa-League-Achtelfinale gegen Napoli auch auf internationaler Ebene - nicht zuletzt mit einem Assist - zu überzeugen. „Dominik hat sich in seiner Zeit bei uns ausgezeichnet entwickelt und in den letzten Monaten auch von der Persönlichkeit her einen großen Sprung gemacht“, jubelt Sportchef Christoph Freund über die Vertragsverlängerung.