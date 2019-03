Wiener Räuber waren erst zwölf und 13 Jahre alt

Ein erst Zwölfjähriger sowie ein 13 Jahre alter Bursche haben in der Nacht auf Dienstag in Wien einen 21 Jahre alten Mann mit vorgehaltenem Messer überfallen und von ihm die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die noch Strafunmündigen ergriffen danach mit Beute die Flucht. WEGA-Beamte rückten an - wenig später waren die beiden gefasst.