So haben Sie Rhabarber noch nie gegessen

Rhabarber weichkochen und mit Zucker und Vanillezucker mischen. Eierbiskotten in eine Tiramisu-Form geben und mit Espresso übergießen. Magertopfen und Mascarpone mischen und über die Biskotten geben. Mit Rhabarber, brauner, Zucker und einigen Mandeln toppen. Über Nacht in den Kühlschrank stellen und am nächsten Morgen genießen!