Die „grüne Lunge der Erde“ wird massiv abgeholzt

Am Donnerstag wird der Internationale Tag des Waldes begangen. Während der heimische Forst nach der Winterpause wieder zum Leben erwacht und die ersten Frühlingsboten sowie der Bärlauch sprießen, geht es in anderen Regionen der Welt leider nicht so idyllisch zu. „Die grüne Lunge der Erde“ - der Amazonas-Regenwald - sei in Gefahr, „Tag für Tag wird sie mehr geplündert und dezimiert“, warnt Waldexperte Lukas Meus von Greenpeace.