EVP beschließt Suspendierung von Orban-Partei

Strache weiter offen für Orban: „Ich schätze ihn“

Vizekanzler Heinz-Christan Strache (FPÖ) bejahte am Mittwoch nach dem Ministerrat die Frage, ob sein Angebot an Orban nach wie vor stehe, dessen Partei in einer neuen Rechtsfraktion willkommen zu heißen, sollte Fidesz aus der EVP ausgeschlossen werden: „Ja, mein Angebot steht, ich schätze ihn. Sollte das der Fall sein, dass ein Ausschluss oder eine Suspendierung oder was auch immer erfolgt, dann wird er sich sicherlich auch um eine neue Fraktion bemühen.“