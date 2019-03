Anschober und FPÖ schließen Vergleich

In der Causa des von der FPÖ als Terrorsympathisant bezeichneten Lehrlings haben der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober (Grüne) und die Freiheitlichen ihren Rechtsstreit beigelegt. Alle geltend gemachten Ansprüche wurden in einem Vergleich bereinigt, teilte Anschober der APA am Mittwoch mit. Er will mit dem Geld unter anderem einen Hilfsfonds für Lehrlinge finanzieren.