Arbeitslosigkeit 2018 deutlich gesunken

Im vergangenen Jahr ist die Arbeitslosigkeit in Österreich zurückgegangen. So waren im Jahr 2018 durchschnittlich 220.100 Menschen arbeitslos, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Im Jahr davor waren es im Schnitt noch 247.900 Personen. Die Zahl der Erwerbstätigkeit ist klar angestiegen, insbesondere die Zahl der unselbstständigen Vollzeitkräfte legte deutlich zu.