Stefanie Heinzmann: „Die Welt braucht mehr Liebe“

Du bist sehr jung und rasant auf der Karriereleiter nach oben gestiegen. Ich nehme an, in der Pause konntest du dir auch durch eine Checkliste erarbeiten, wohin du überhaupt gehen willst?

Ich habe mir tatsächlich in die Richtung Gedanken gemacht. Viele Sachen an dem Job sind sehr auslaugend. So wie sich das Social-Media-Ding entwickelt und die Musik mit dem Streamingtrend. Außerdem hat jeder eine Meinung von mir und ich habe hinterfragt, ob ich das wirklich will. Ich bin ein bodenständiger Mensch und einfach gestrickt und das ist mein Job überhaupt nicht. Ich habe dann überlegt, was ich machen würde, würde ich morgen mit dem Singen aufhören. Schreinerin oder Hebamme wären tolle Jobs. Ich ließ das so stehen, schlief dann viel und dachte sehr viel über mein Leben und meinen Umgang mit mir selbst nach. Ich hatte dann eine Probe mit meiner Band und als die Jungs anfingen zu spielen, kam mir wieder die Erkenntnis, warum ich diesen Job liebe. In jedem Beruf gibt es Sachen, die dich nerven und die zu viel sind. Die Lebensgeister sind wieder zu mir zurückgekehrt und ich wusste schlagartig wieder, was am Singen schön ist.