„Arbeitspflicht für Flüchtlinge nicht notwendig“

Katzian und Ludwig orten „Nebelgranaten“

Bei Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landesparteichef Michael Ludwig findet der Vorschlag ebenfalls nur wenig Gegenliebe und sprach von einer „Nebelgranate“. „Wenn man Arbeitspflicht vorsehen möchte, sollte man sich vielleicht auch damit beschäftigten, dass es entsprechende Arbeitsplätze dann auch gibt“, sagte er am Mittwoch. Ludwigs Meinung nach dient das Thema als Ablenkung, damit man übersieht, „dass in anderen Bereichen ganz massiv gegen die Interessen der Beschäftigten vorangegangen wird“. Auch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hält vom Vorschlag Hartinger-Kleins wenig. Er ortet ebenfalls „eine von diesen Nebelgranaten, die in den Raum gestellt wird, damit sich alle an der Diskussion festkrallen und andere Dinge, die passieren, dann in den Hintergrund geraten“.