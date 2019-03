Peric ist neuer Präsident von Austria Klagenfurt

Ivica Peric ist wie erwartet zum neuen Präsidenten des Fußball-Zweitligisten SK Austria Klagenfurt gewählt worden. Der 51-Jährige, ein enger Vertrauter von Club-Eigentümer Tomislav Karajica, übernimmt den Posten vorerst interimsmäßig. Das gab Karajicas Unternehmen Home United nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung von Austria Klagenfurt am Mittwoch in der Früh in Hamburg bekannt.