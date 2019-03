„Ruf nach mehr Pflegepersonal nicht erfüllbar“

„Wir brauchen Veränderungen“

Was tun? Landesrat Christopher Drexler: „Unsere erste Aufgabe als Landesregierung wird es sein, die in der Bedarfsstudie ausgewiesenen benötigten Ausbildungsplätze für die einzelnen Berufsgruppen tatsächlich zur Verfügung zu stellen. In der Pflege muss unser Leitmotiv weiter mobil vor stationär sein und wir brauchen auch Veränderungen in den Strukturen. Denn wir können ein Krankenhaus ohne Pflegepersonal genauso wenig betreiben, wie ohne Ärzte - egal wie viel Geld wir für den Betrieb der Spitäler in die Hand nehmen.“