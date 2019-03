Mehr Spaß am Sex ab 50 plus

Reine Kopfsache

Guter Sex findet bereits im Kopf statt. Machen Sie sich selber Lust. Dazu gehört auch, wieder Fantasie ins Liebesbett zu zaubern, Neues auszuprobieren und alte Routinen zu durchbrechen. Was spricht beispielsweise gegen ein „Schäferstündchen“ am Nachmittag? Viele Paare setzen sich auch enorm unter Druck, und der Orgasmus erscheint wie die Ziellinie im Sport. Dabei macht Sex ohne den „krönenden Abschluss“ genauso viel Spaß. Häufig erfüllt schon die körperliche Nähe zum Partner, das Spüren der nackten Haut und das gegenseitige Streicheln und Liebkosen mit so viel Liebe und Freude, dass alles andere in den Hintergrund rückt. Also: Erwartung raus - Vergnügen rein!