„GNTM“: Anwalt will Ausstrahlung verhindern

„Es geht dem Sender nur um die Einschaltquote“

Der Anwalt Christian Nohr will das auf alle Fälle verhindern. Die Staatsanwaltschaft Essen bestätigt, dass eine entsprechende Anzeige vorliegt. Die geht gegen Jasmin, aber auch den Sender ProSieben. „Es geht nicht an, dass ein Fernsehsender filmt, wie eine Minderjährige von einer anderen Teilnehmerin während der Dreharbeiten geschlagen wird und das anwesende Kamerateam nicht sofort einschreitet, sondern die Szene weiterfilmt und ProSieben nunmehr über den Vorgang in der nächsten Sendung berichten will“, sagt Lenas Anwalt gegenüber der „WAZ“. Und da die Kameraleute nicht dazwischengingen, haben nun auch die eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung am Hals. „Hier geht es dem Sender offensichtlich um die Einschaltquote und nicht um den Jugendschutz.“