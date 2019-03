Im Handbuch geblättert, um Absturz zu verhindern

Neue brisante Details zum Flugzeugabsturz der Lion-Air-Maschine im vergangenen Oktober in Indonesien: Wie die Auswertung der Gesprächsaufzeichnungen aus der Maschine nun ergeben hat, hatten die Piloten in den letzten Minuten noch alles versucht, um das Unglück zu verhindern. Demnach haben der 31-jährige Kapitän und der 41-jährige erste Offizier minutenlang hektisch in einem Handbuch geblättert, um eine Lösung für die auftretenden Technikprobleme zu finden, letztlich aber vergeblich, hieß es am Mittwoch. Die Boeing-Maschine stürzte ins Meer, alle 189 Menschen an Bord kamen ums Leben. Bei der Maschine hatte es sich um den selben Typ gehandelt, wie bei dem Absturz am 10. März in Äthiopien: Einer Boeing 737 Max.