SPÖ-Hickhack: Braucht es eine neue Linke?

Eines war in den letzten Wochen selbst dem treuesten Genossen klar: Geschlossenheit sieht anders aus. Interne Meinungsverschiedenheiten werden mit dem Bihänder in der Öffentlichkeit ausgetragen, eine einheitliche Linie gibt es nicht. Was die Regierung zu viel an Message Control hat, hat die SPÖ zu wenig. All das hilft der angeschlagenen Traditionspartei kaum. Es stellt sich die Frage: quo vadis, SPÖ?