Spatenstich für den neuen Akademie-Bauteil

Ab Oktober 2019 wird es an der zum Schwarzacher Klinikum gehörigen Akademie möglich sein, den Bachelor-Studiengang „Gesundheits- und Krankenpflege“ zu absolvieren. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kardinal Schwarzenberg Klinikum und der FH Salzburg wurde im vergangenen Oktober unterzeichnet. Ab dem kommenden Wintersemester sollen im Pongau jährlich 40 Personen ihr Studium neu aufnehmen und dieses mit dem Titel „Bachelor of Science in Health Studies (BSc)“ abschließen können, und damit auch die Berufsberechtigung für den gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege erlangen.