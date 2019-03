Apokalyptische Szenen nach Zyklon in Mosambik

„Die ganze Infrastruktur ist weg“

Marc Nosbach, CARE-Länderdirektor in der Krisenregion, erklärte: „Es ist jetzt das Wichtigste, die Menschen zu retten. Es geht darum, Menschen, die sich auf ihre Dächer geflüchtet haben, in Sicherheit zu bringen.“ Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit. Außerdem sei „die ganze Infrastruktur weg“, es fehle an Zelten, Nahrungsmitteln, Wasser und Hygieneartikeln. CARE und andere Hilfsorganisationen bauen daher ihre Einsätze aus und rufen zu Spenden auf.