Kasachstan: Neuer Machthaber tauft Hauptstadt um

Nasarbajew hatte am Dienstag in einer TV-Ansprache an das Volk seinen Rücktritt bekannt gegeben. Diese Entscheidung habe er selbst getroffen, sagte er. Eigentlich war der 78-Jährige auf Lebenszeit im Amt. Präsident war er seit dem 24. April 1990, aber schon davor als kommunistischer Parteichef zu Zeiten der Sowjetunion an der Macht.