Ransomware-Angriff auf Aluminium-Riese Norsk Hydro

Der norwegische Aluminium-Riese Norsk Hydro ist Ziel eines Hackerangriffes geworden. „Das ist ein typischer Lösegeld-Angriff“, sagte Finanzchef Eivind Kallevik am Dienstag. „Die Lage ist ziemlich ernst.“ Die Cyber-Attacke sei von den USA aus gestartet worden, die Identität der Angreifer aber noch unklar.Die IT-Systeme in den meisten Geschäftsfeldern waren betroffen, mehrere Werke standen zeitweise still.