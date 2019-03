Schutzanlage für Quaxi und Co.

Kröten, Frösche und andere Amphibien queren auf dem Weg zu ihren Laichgewässern viele Straßen. In Penzing drohten durch marode Schutzeinrichtungen heuer viele Tiere unter die Räder zu kommen. Zehn Jahre lang hat sich Penzing Grünen-Bezirksrat Ralph Chaloupek, der auch Mitglied im Umweltausschuss ist, für die Amphibien im Dehnepark engagiert, indem er selbst Rettungsaktionen organisiert hat. Auch im Bezirksparlament wurde gekämpft. Eine regelrechte „Langzeitkampagne“ war notwendig, um die erforderliche Reparatur der Anlage in die Wege zu leiten. „Oft schien es wie ein Kampf gegen bürokratische Windmühlen, wenn fadenscheinige Argumente gebracht wurden, warum der Krötenzaun nicht saniert werden könne“, so Chaloupek. Doch der Einsatz hat sich ausgezahlt. Dieser Tage, gerade rechtzeitig zu den Krötenwanderungen, wird das Leitsystem fertiggestellt.