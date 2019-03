Reformen sollen das Jahr 2019 in Tirol prägen

Öffi-Tarife für jene, die nicht häufig Bus und Bahn benützen

In Sachen Attraktivität und Ausbau des öffentlichen Verkehrs nannte sie unter anderem den neuen Bahnhof Seefeld und das Parkdeck am Bahnhof Matrei als Vorzeigeprojekte. Im Zuge der Tarifreform kündigte Felipe spezielle Öffi-Tarife ab 1. April für all jene an, die nicht so häufig Bus und Bahn benützen.